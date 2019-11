TJ-MS disponibiliza novo bicicletário

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul disponibiliza, desde julho, aos servidores e prestadores de serviços na Secretaria do TJ uma nova estrutura composta de vestiários e de um bicicletário, com suporte para até 18 bicicletas e 16 patinetes elétricos, haja vista que já há servidores utilizando esse meio para deslocamento até o TJMS.

O presidente do TJMS, Des. Paschoal Carmello Leandro, autorizou a reforma completa no refeitório, anexo à estrutura, ampliando a metragem do local e objetivando maior conforto e praticidade para todos.

É importante destacar que toda a estrutura faz parte das ações do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul para desenvolvimento de diretrizes de sustentabilidade, por meio da aplicação de conceitos de construções sustentáveis em suas obras, como equipamentos com melhor eficiência energética, o descarte correto de lâmpadas e pilhas, lixo, dentre outros.

Segundo a gestora do Núcleo Socioambiental do TJMS, Tatiana Barbosa Rodrigues, temas como meio ambiente e sustentabilidade são preocupações não apenas do Judiciário, mas de toda a sociedade no Brasil e no mundo.

De acordo com a Secretaria de Obras do TJ, o bicicletário tem cobertura em estrutura metálica e para atender aos patinetes também foram instaladas tomadas.

Deixe seu Comentário

Leia Também