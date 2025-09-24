Menu
TJMS lança campanha solidária para o dia das crianças; saiba como doar

A ação é voltada para as crianças e adolescentes em acolhimento institucional

24 setembro 2025 - 18h07Taynara Menezes
Doações podem ser entregues no FórumDoações podem ser entregues no Fórum   (Foto: Divulgação / TJMS)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), por meio do Projeto Padrinho, está promovendo uma campanha de solidariedade para celebrar o Dia das Crianças. A ação é voltada para as crianças e adolescentes em acolhimento institucional.

Com o lema "Uma pequena ajuda, um Dia das Crianças feliz", a iniciativa visa envolver a comunidade em uma ação de doação de itens essenciais para esse público.

A campanha convida todos a contribuírem com brinquedos, roupas (do tamanho RN ao G adulto), sapatos (do RN ao número 43 adulto), fraldas de todos os tamanhos, além de leites de suplementação e leites de caixa.

As doações serão entregues diretamente às crianças e adolescentes atendidos pelo projeto, proporcionando momentos de felicidade e inclusão.

Como participar:

As doações podem ser entregues na sala do Projeto Padrinho, localizada no piso térreo do Fórum de Campo Grande, na Rua da Paz, nº 14, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

A campanha do TJMS tem como objetivo fortalecer os vínculos afetivos entre a comunidade e os jovens em situação de acolhimento, garantindo que eles tenham condições dignas de desenvolvimento e integração social.

Sua ajuda pode transformar o Dia das Crianças de quem mais precisa. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone: (67) 3317-3512.

