'Todo mundo pode brincar': Shopping Campo Grande tem ponto para doações de brinquedos

Buscando alegrar as crianças em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo FAC na época do Natal, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e do Shopping Campo Grande, realiza uma campanha para arrecadação de brinquedos.

A gerente de marketing do Shopping Campo Grande, Gabriella Alves dos Santos, ressaltou a importância da participação da comunidade na campanha. “Acreditamos que a união de esforços é fundamental para promover um impacto positivo em nossa sociedade. Estamos entusiasmados em ver a generosidade da comunidade local na doação de brinquedos, tornando possível multiplicar a alegria neste Natal.”

As doações continuarão sendo recebidas todos os dias até o dia 3 de dezembro no SAC, que fica embaixo das escadas, em frente ao Banco do Brasil. Às sexta-feiras, a caixa fica no espaço do Quintal Sesc, no estacionamento em frente à Riachuelo.

A parceria entre a Sectur e o Shopping Campo Grande visa proporcionar alegria a crianças que enfrentam condições adversas. A secretária municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel, destacou a importância desse gesto. “Essa parceria da Sectur com o Shopping Campo Grande para arrecadar brinquedos aos atendidos pelo FAC expressa solidariedade e cuidado ao proporcionar alegria às crianças em situação de vulnerabilidade. É um pequeno gesto que para nós pode não significar tanto, mas transforma completamente o Natal para inúmeras famílias.”

