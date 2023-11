"Todos em Ação" bate recorde com mais de 10 mil pessoas atendidas no Santa Emília

Realizada na Escola Municipal Professora Maria Tereza Rodrigues na região do Santa Emília, a 4º e penúltima edição do ano do programa “Todos em Ação, a Prefeitura Mais Perto de Você”, bateu recorde de público e atendeu mais de 10 mil pessoas.

Nesta edição ainda, a união entre a iniciativa pública e privada com o Mutirão, possibilitou a oferta de mais de 300 serviços gratuitos dos mais diversos segmentos, como, saúde, beleza, serviços de cartório, contábeis e administrativos, dentre outros, contabilizando mais de 30 mil atendimentos.

Presente no evento, a prefeita Adriane Lopes ressaltou que o Todos em Ação está nas sete regiões e nos dois distritos de Campo Grande, percorrendo a cidade e levando os serviços da Prefeitura. “Nós ampliamos a oferta de serviços, são mais de 300 serviços ofertados, em parceria com as universidades, todos os segmentos, otimizando os serviços. Nós sabemos que com a correria da vida, muitas vezes não da tempo de ir até a Prefeitura ou o equipamento público, então os equipamentos se deslocam e vêm até a comunidade. todos os serviços ofertados em um só lugar para trazer atendimento rápido para todos os moradores aqui da região”.

A Subsecretaria de Bem-Estar Animal (Subea) e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), estiveram no local com diversos serviços gratuitos voltados para os pets, como: diagnóstico rápido da Leishmaniose Visceral Canina, vacinação contra a raiva, microchipagem em cães e gatos, atendimento médico-veterinário, encaminhamento para castração e vermifugação. Além de acolhimento de denúncias e esclarecimentos sobre escorpiões e pragas urbanas.

Durante a semana, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) executam serviços de varrição, capina manual, roçada mecanizada, pintura de meio-fio, patrolamento, além de tapa buracos, substituição de lâmpadas, manutenção da fiação e limpeza de bocas de lobo obstruídas.

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) ofertou mais de mil vagas de emprego, carteira de trabalho digital e atendimento da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho.

O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) e a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) também estiveram presentes com atendimento no local.

A programação também incluiu apresentações culturais e musicais, gincanas, pintura facial, oficina de balão, brincadeiras para as crianças com direito a pipoca, algodão doce, brinquedos infláveis e sorteio de brindes.

Deixe seu Comentário

Leia Também