Todos em Ação: Energisa leva serviços gratuitos à Vila Popular neste sábado

Concessionária também realizará sorteios de 5 geladeiras e 20 ventiladores

15 agosto 2025 - 19h26Gabrielly Gonzalez

A Energisa participará do 39º Mutirão Todos em Ação, promovido pela Prefeitura de Campo Grande. O evento será realizado neste sábado, 16 de agosto, das 7h30 às 12h, na Escola Municipal Frederico Soares, localizada na Avenida Rádio Maia, 410, Vila Popular.

Durante o mutirão, serão oferecidos diversos serviços gratuitos à população, com foco na inclusão social e na eficiência energética. A participação da concessionária ocorrerá por meio do programa Nossa Energia, vinculado ao Programa de Eficiência Energética (PEE), com diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Entre os serviços disponíveis, estarão a negociação de débitos, o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica e a substituição de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas por modelos LED, voltados a famílias de baixa renda.

Além disso, a Unidade Móvel Educacional será utilizada para a realização de palestras sobre o uso seguro e consciente da energia elétrica, com distribuição de materiais informativos.

Como parte da ação, será realizado um sorteio de 5 geladeiras e 20 ventiladores. A entrega dos prêmios está prevista para às 12h30, e os contemplados devem estar cadastrados como clientes de baixa renda junto à Energisa.

De acordo com a empresa, a iniciativa reforça o compromisso com a responsabilidade social e a sustentabilidade. “Participar dessa ação em parceria com a prefeitura e outras instituições reforça nosso papel social”, informou a Energisa por meio de nota.

Serviço

Data:16 de agosto
Horário: Das 7h30 às 12h
Local: Escola Municipal Frederico Soares – Avenida Rádio Maia, 410, Vila Popular

