Tombamento do Complexo dos Poderes será discutido em audiência

Por meio do promotor de justiça Luiz Antônio Freitas de Almeida, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), realizará audiência pública para discutir o tombamento do Complexo dos Poderes, composto pelo Parque dos Poderes, Parque Estadual do Prosa e o Parque das Nações Indígenas, na terça-feira (18), às 9h.

A audiência contará com a participação de especialistas, autoridades públicas e sociedade civil.

O evento acontecerá no auditório Dra. Cláudia Menezes Pereira, no prédio do Ministério Público Estadual, localizado na rua da Paz, 134, Centro, em Campo Grande.

