Tony Bellotto anuncia afastamento dos palcos por causa de cÃ¢ncer de pÃ¢ncreas

Nesta segunda-feira (3), o guitarrista Tony Bellotto, integrante da banda Titãs, usou suas redes sociais para informar aos fãs que foi diagnosticado com câncer de pâncreas.

Ele revelou que, durante um exame de rotina, foi identificado um tumor no órgão, e que passará por uma cirurgia para tratar a doença. "Fazendo um exame de rotina, eu fui diagnosticado com tumor no pâncreas e vou passar por uma cirurgia", disse Bellotto, comunicando também que precisará se afastar dos palcos para se dedicar ao tratamento.

O câncer de pâncreas, considerado um dos tipos mais letais da doença, está entre os mais difíceis de diagnosticar precocemente. Isso ocorre devido ao fato de ser frequentemente silencioso, com sintomas sutis que só se tornam mais evidentes quando o câncer já está em estágios mais avançados.

O câncer de pâncreas é caracterizado pelo surgimento de tumores que desregulam o funcionamento da glândula, localizada na região do abdômen.

A forma mais prevalente da doença é o adenocarcinoma ductal, que se origina no tecido glandular do pâncreas e é considerado o tipo mais agressivo.

Os sintomas mais comuns incluem fraqueza, perda de peso inexplicada, falta de apetite, dor abdominal, urina escura e icterícia (coloração amarelada da pele e dos olhos). A icterícia ocorre devido ao crescimento do tumor, que pressiona as estruturas ao redor do pâncreas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também