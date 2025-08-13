Desaparecido no Caiçara, Tony precisa de ajuda para voltar para casa

O gato Tony está desaparecido desde a noite de domingo (10) e a sua família está desesperada para encontrá-lo. Ele foi visto pela última vez ao sair de casa na Avenida Tiradentes, a próximo à UBS do Caiçara.

De acordo com o tutor, Yan Pleutim, diferente da primeira vez em que ele se afastou para a casa de um vizinho e retornou rapidamente, dessa vez Tony já está sumido por um período mais longo, o que tem causado grande preocupação.

Tony tem pelagem branca e cinza, olhos azuis e usa um colar dos Vingadores. Se você souber de algo ou tiver informações sobre o paradeiro dele, entre em contato imediatamente com os seguintes números: (67) 99643-4186/ (67) 99987-5487.

