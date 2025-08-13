Menu
Menu Busca quarta, 13 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Desaparecido no Caiçara, Tony precisa de ajuda para voltar para casa

O felino tem pelagem branca e cinza, olhos azuis e usa um colar dos Vingadores

13 agosto 2025 - 13h14Sarah Chaves

O gato Tony está desaparecido desde a noite de domingo (10) e a sua família está desesperada para encontrá-lo. Ele foi visto pela última vez ao sair de casa na Avenida Tiradentes, a próximo à UBS do Caiçara.

De acordo com o tutor, Yan Pleutim, diferente da primeira vez em que ele se afastou para a casa de um vizinho e retornou rapidamente, dessa vez Tony já está sumido por um período mais longo, o que tem causado grande preocupação.

Tony tem pelagem branca e cinza, olhos azuis e usa um colar dos Vingadores. Se você souber de algo ou tiver informações sobre o paradeiro dele, entre em contato imediatamente com os seguintes números: (67) 99643-4186/ (67) 99987-5487.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fórum de Campo Grande
Justiça
Detento que matou colega de cela com "mata-leão" na Capital é absolvido
Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), pichada
Justiça
STF divulga balanço e confirma mais de 630 condenações por atos de 8 de janeiro
Acusado de ajudar a planejar morte de pecuarista segue em liberdade, decide TJMS
Justiça
Acusado de ajudar a planejar morte de pecuarista segue em liberdade, decide TJMS
Bilhete de aposta da Mega-Sena
Geral
Mega-Sena não tem apostas vencedoras e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhões
"Antes da Rosa": Poesias de Karol Duarte ganham fomento da Fundação de Cultura
Geral
"Antes da Rosa": Poesias de Karol Duarte ganham fomento da Fundação de Cultura
Conselheiro Ronaldo Chadid está afastado da função pelo STJ - Foto: Departamento de Comunicação do TCE MS
Justiça
Ministro do STJ determina continuidade do afastamento de Ronaldo Chadid do TCE-MS
Foto: Reprodução/PMCG
Geral
Organização divulga chamada pública para patrocinadores da Marcha para Jesus 2025
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Lavanderia contratada em Dourados é alvo de inquérito do MPF
Foto: SAD
Geral
Inscrições para o concurso da Polícia Civil terminam amanhã (14)
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MPMS instaura investigação sobre contratação de professores em Miranda

Mais Lidas

Polícia Civil vai apurar caso | Imagem ilustrativa
Interior
Filho vai buscar bebida e na volta encontra pai atropelado e morto em Cassilândia
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar
Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas