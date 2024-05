Tony Ramos é internado e passa por cirurgia para drenar sangramento no cérebro

Tony Ramos passou por uma cirurgia no crânio na tarde desta quinta-feira (16). O ator de 75 anos, que recentemente esteve no elenco de Terra e Paixão (2023), está internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.

"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural na data de hoje. O estado do paciente é estável", diz o boletim médico.

A informação é do colunista Ancelmo Gois, de O Globo. A família do artista afirmou ao G1 que a cirurgia foi feita para drenar um coágulo no cérebro.

O procedimento foi feito pelo neurologista Paulo Niemeyer Filho. Tony se sentiu mal pela manhã, cancelou seus compromissos e procurou ajuda médica.

Durante o Jornal Nacional, os apresentadores disseram que a operação foi ‘considera um sucesso’.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também