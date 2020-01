Tony Ramos sai de hospital em cadeira de rodas após diagnóstico de gastroenterite

Priscilla Porangaba, com informações do Metrópoles

O ator Tony Ramos, de 71 anos de idade, teve alta na madrugada desta terça-feira (7), algumas horas depois de dar entrada no Hospital Municipal Rodolpho Perisse, em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

O ator, que estava em observação no setor de traumas, foi diagnosticado com gastroenterite, uma inflamação do trato gastrointestinal que afeta o estômago e o intestino delgado.

Ao ir embora, Tony estava em uma cadeira de rodas e acompanhado da mulher, Lidiane Barbosa, com quem é casado desde 1969. Tony e Lidiane têm casa em um condomínio em Geribá, onde passaram o réveillon e foi confirmado que o ator chegou ao hospital com a pressão arterial a 21x12.

Segundo informações do jornalista Bebeto Karolla, da Folha de Búzios, a esposa Lidiane, contou que Tony teve um problema “gastro”, por causa de água ou algo que comeu e, devido às fortes dores, a pressão subiu.

O mais recente trabalho de Tony na televisão foi na saudosa novela das 9 O Sétimo Guardião, quando viveu o vilão Olavo.

Deixe seu Comentário

Leia Também