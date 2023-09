Torcedora é presa em flagrante após roubar 14 celulares no Morumbi

Na noite do último domingo (24), uma torcedora do São Paulo foi presa em flagrante, suspeita de furtar 14 celulares no estádio do Morumbi, na zona sul da capital paulista, palco da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo

O vídeo do flagrante mostra que a mulher, de 32 anos, escondeu os celulares roubados no sutiã. Ela foi detida em pela Polícia Militar (PM) e levada para o 34º Distrito Policial (Vila Sônia).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os PMs conseguiram localizar a mulher e prendê-la após receberem uma denúncia do pai de uma das vítimas. O homem, de 53 anos, viu o momento em que a suspeita puxou o celular do bolso da bermuda do filho, de 14.

O aparelho do adolescente foi devolvido. Na delegacia, outras cinco vítimas do furto conseguiram recuperar o celular.





Deixe seu Comentário

Leia Também