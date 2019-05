Torneio de Pesca da Divisa incentiva pesque e solte em MS e MT

Para incentivar a pesca esportiva, os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso uniram forças e promovem de 20 a 23 de junho, em Sonora (MS), o Torneio de Pesca da Divisa MS - MT. A prova é exclusiva para caiaqueiros e quem leva o prêmio é o atleta que garantir o maior tucunaré durante o dia da competição. O evento acontece no lago formado pela Usina Hidrelétrica Ponte de Pedra no rio Correntes, há 350 quilômetros de Cuiabá (MT) e 360 km da capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande.

A competição é aberta a qualquer pessoa que tenha caiaque ou Stand Up Paddle. O pescador que tiver a maior pontuação, leva a premiação. Para confirmar o tamanho, o caiaqueiro recebe uma régua e precisa filmar a medição e a devolução do peixe de forma correta à água. A pontuação será contabilizada pelo tamanho do peixe. Uma equipe checará as filmagens e validará as informações para posteriormente fazer a premiação. Não serão permitidas iscas naturais, a captura do peixe poderá ser feita apenas com iscas artificiais.

O município de Sonora tem sua economia predominantemente na agroindústria. Inclusive, a história de criação do município deve-se à usina de açúcar e etanol instalada no local. A região tem cachoeiras e, por conta disso, o turismo ecológico tem atraído alguns turistas à região. O Rio Correntes passou a ser atrativo dos pescadores esportivos há pouco tempo por conta da água cristalina. Os amantes do Fly Fishing (uma modalidade de pesca com iscas que imitam moscas) e do Bait Fishing (também com iscas artificiais) elencam o município como um dos preferidos em Mato Grosso do Sul para a prática esportiva.

Além de promover o pesque e solte, o campeonato visa, ainda, fomentar o turismo local por meio da pesca do tucunaré. Serão premiados os cinco primeiros colocados. Durante o evento, os realizadores e patrocinadores vão sortear varas e caiaques. As inscrições estão abertas até 15 de junho e podem ser feitas em MS, na loja Pantanal Pesca, pelo telefone (67) 3222-3587.

O Torneio de Pesca da Divisa tem o apoio da Cachara Pesca e Camping, da Pantanal Pesca, Strey Iscas Artificiais, Remo & Pesca, NTK Náutica, Rapala e Caiaque Lontras.

Deixe seu Comentário

Leia Também