Autônoma presenteia crianças em tratamento com toucas de crochê no Regional

"Quero poder fazer mais", declara a autônoma Lia Fernandes de 60 anos, que desde 2019 presenteia as crianças do Centro de Tratamento Onco Hematológico Infantil (CETOHI) com toucas de crochê personalizadas, com desenhos de ursos a personagens de filmes infantis.



Lia conta que o crochê é um hobby e que sempre fez para as netas, e amigas como um presente original, e durante o tratamento de quimioterapia da mãe, começou a fazer no Hospital Regional. "A ideia veio quando fiz para minha mãe, enquanto a acompanhava crochetava...aí uma menininha se encantou com uma que eu estava fazendo, eu a presenteei, ela ficou imensamente feliz", contou.



A autônoma faz as toucas em casa e conta que já produziu mais de 300 peças. "Não tenho um cronograma, faço conforme o tempo, a disposição e o dinheiro que tenho para comprar os fios. Faço personagens que a criança escolhe o que mais gosta".



Lia Fernandes também ajuda com o Projeto Cabide solidário no Hospital Regional. Ao ser questionada do porquê confeccionar as toucas, Lia fala sobre o objetivo de ajudar. "Eu desejo ardentemente poder levar alguma alegria e esperança para essas crianças, dizer que tudo vai passar, que elas vão ficar bem. Quero poder fazer mais", contou.

O Cabide Solidário é uma ação permanente do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul que tem o objetivo de incentivar a doação de roupas e calçados, principalmente para acompanhantes de pacientes do interior, mas também serve de suporte para todos que frequentam o hospital.

