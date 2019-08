Trabalhador fica soterrado após desmoronamento em obra de drenagem

Rauster Campitelli, com informações do Nova Alvorada News

Um homem de 48 anos foi parcialmente soterrado na manhã de hoje (16) enquanto trabalhava em uma obra de drenagem no Bairro Jaime Medeiros, em Nova Alvorada do Sul. O trabalhador estava colocando manilhas de concreto dentro de uma vala, onde está sendo realizada a obra. Os bombeiros foram chamados, resgataram o trabalhador e o encaminharam para o hospital.

Um barranco formado pela terra retirada da vala teria desmoronado sobre o homem no momento em que ele trabalhava dentro do buraco. No local não há nenhum tipo de estrutura básica para evitar desmoronamentos e soterramentos. Além disso, nenhum dos trabalhadores estava utilizando EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) na obra.

Os bombeiros tiveram que realizar um trabalho minucioso para que a vítima fosse retirada em segurança sem que mais terra desmoronasse. Após o resgate, o homem foi encaminhado pelos bombeiros ao hospital municipal.

