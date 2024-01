Nascidos em janeiro já podem fazer o saque-aniversário do FGTS 2024

O Saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começa a ser liberado para os trabalhadores nascidos em janeiro a partir desta terça-feira (2).

Essa modalidade de saque conforme o mês de aniversário está em vigor desde 2020 e permite a retirada do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano, porém o trabalhador não poderá sacar o valor depositado pela empresa em caso de demissão sem justa causa, apenas a multa rescisória.

Cerca de 32,7 milhões de pessoas aderiram a modalidade do saque-aniversário, segundo balanço da Caixa Econômica Federal, desse total, 16,9 milhões contrataram financiamento usando esses recursos como garantia, até agosto o valor emprestado pelos bancos nessa modalidade somava R$11,4 bilhões.

O trabalhador que quiser sacar pode começar no primeiro dia útil do seu mês de aniversário e fica disponível até o último dia útil do segundo mês subsequente. Se não for retirado neste prazo, o dinheiro volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador.

Para aderir a esta modalidade basta acessar o aplicativo oficial do FGTS, disponível para smartphones e tablets dos sistemas Android e iOS. O trabalhador pode programar a transferência do dinheiro para qualquer conta em seu nome, independentemente do banco. A operação não tem custo. Também pdoe ser retirado em qualquer casa lotérica ou correspondente Caixa Aqui, com o Cartão Cidadão.

Ao retirar uma parcela do FGTS a cada ano, o trabalhador deixará de receber o valor depositado pela empresa caso seja demitido sem justa causa. O pagamento da multa de 40% nessas situações está mantido. As demais possibilidades de saque do FGTS – como compra de imóveis, aposentadoria e doenças graves – não são afetadas pelo saque-aniversário.

Confira o calendário do saque-aniversário em 2024:

Deixe seu Comentário

Leia Também