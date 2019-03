Trabalhadores protestam contra reforma da Previdência

A Federação dos Trabalhadores em Educação de MS (Fetems), e demais Sindicatos de Mato Grosso do Sul, fazem protesto contra a reforma da Previdência em Campo Grande nesta sexta-feira (22). A concentração começou por volta das 8h na praça do Rádio Clube e os manifestantes seguem em passeata pelo centro. Na chamada “Greve Geral” os manifestantes se unem a outros que também fazem protestos nas principais capitais do país. Não haverá aula nas escolas públicas do estado.

De acordo com a Fetems, um ofício encaminhado pela Secretária Estadual de Educação, Maria Cecília Motta, foi emitido com o alerta de desconto salarial para os que aderirem a paralisação, em resposta, a Federação orientou os filiados a comparecer no protesto. “Não pode nos intimidar, pois um dia parado valerá de 10 anos há 15 anos a mais de trabalho e contribuição, se a Reforma da Previdência for aprovada”, publicou em página oficial no Facebook.

A Fetems e os 74 Sindicatos dos Trabalhadores orientaram os servidores a paralisarem nos municípios e na capital. Ônibus com integrantes de diversos municípios chegaram nesta manhã à capital para integrar o ato.

Deixe seu Comentário

Leia Também