Tradicional Cantata de Natal do TRE-MS acontece nesta quarta e é aberta ao público

O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado na sede da Corte Eleitoral, na Rua Des. Leão Neto do Carmo

17 novembro 2025 - 15h39Taynara Menezes
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Foto: Reprodução )

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) realiza, nesta quarta-feira (19), às 19h, a tradicional Cantata de Natal 2025. O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado na sede da Corte Eleitoral, na Rua Des. Leão Neto do Carmo, 23, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

A cantata marca o início das celebrações natalinas do Tribunal e contará com apresentações especiais dos corais e da orquestra do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Durante a cerimônia, também será realizado o acendimento das luzes de Natal, momento simbólico que abre oficialmente o período festivo no órgão.

O TRE-MS reforça o convite à comunidade para participar e prestigiar mais uma edição do evento, que já se tornou parte da programação tradicional de fim de ano no Estado.

De acordo com a SIRPHA, a campanha vai além de presentear: é uma oportunidade de fortalecer laços
