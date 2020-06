Tragédia: mãe, avô e duas crianças morrem em acidente

Quatro pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas após um acidente no final da manhã desta segunda-feira (8), em Mundo Novo.

Segundo informações premiliminares, o acidente envolveu quatro veículos, sendo um carro, duas caminhonetes e uma carreta. A vítimas fatais são duas crianças de 4 e 10 anos, a mãe e o avô delas.

Já em uma das caminhonetes, dois ocupantes ficaram presos nas ferragens, foram levados com urgência para o Hospital Bezerra de Menezes, em estado grave. Ainda não se sabe as causas do acidente.

Deixe seu Comentário

Leia Também