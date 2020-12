Tragédia! Pai e filho morrem em acidente na BR-262

Joilson Francelino, com informações do JNE

Domingos Tomazi e seu filho Domingos Tomazi Júnior, morreram em acidente no final da tarde desta quarta-feira (9), na BR-262, em Dois Irmãos do Buriti.

De acordo com informações do site JNE, pai e filho estavam em um Fiat/Uno que colidiu frontalmente com um Fiat/Strada, onde o condutor não teve a identidade divulgada. Também não foram divulgadas as possíveis causas do acidente.

O pai morreu no local e Domingos Júnior chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu depois de dar entrada no Hospital Regional de Aquidauana.

Domingos e Júnior são proprietários do Recanto do Tomazi, Padaria e Restaurante Tomazi em Piraputanga.

