Trágico: com medo, cachorro pula do 8º andar ao ouvir fogos de artifício e morre

O estudante de odontologia Brenne Abrantes, de 25 anos, teve um surpresa desagradável ao sair de casa para ir ao mercado durante a noite do dia 31 de dezembro. Os fogos de artifício com estampido que são proibidos em Cuiabá, capital mato-grossense, fizeram o cachorrinho Theo, de 8 anos, se assustar e pular do 8º andar do prédio que a família mora.

Desolado com o fato, Brenne chegou a acionar a Polícia Militar, mas nada foi feito diante da tragédia com o seu animalzinho de estimação.

“Nosso cachorrinho sempre foi extremamente calmo, já era idoso, tinha 8 aninhos. Infelizmente não imaginávamos que isso poderia acontecer. Ele se desesperou, subiu na mesa do quarto e pulou.”

Theo - Foto: Arquivo Pessoal

Para o estudante, o momento agora é de indignação e tristeza, já que não foi possível punir nem identificar os responsáveis pela soltura do rojão próximo ao prédio para o qual se mudaram recentemente.

A diretora do CRMV-MT (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso), Andreia Rizzieri, recentemente ressaltou como os estampidos podem ser perigoso para os animais.

“Alguns se sentem tão amedrontados nessas situações com fogos com estampido que podem sofrer acidentes dentro de casa, fugir, desaparecer e até brigar com outros animais da casa”, afirmou a médica veterinária.

Infelizmente, Theo foi uma vítima do não cumprimento da lei 6.644/2021 da Prefeitura Municipal de Cuiabá que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzam estampido em locais públicos e privados. *Com informações do portal Primeira Página.

