Transportadoras se reúnem em capacitação na próxima quinta

As transportadoras devem atender a rigorosas normas técnicas de segurança para o transporte de cargas pesadas e/ou perigosas, conforme a legislação vigente, a fim de evitar toda sorte de acidentes nas rodovias federais e estaduais de Mato Grosso do Sul. Entretanto, o desenvolvimento pessoal dos colaboradores que estão à frente dos processos gerenciais dessas empresas pode ficar engessado em meio a rotinas técnicas que pressupõem o setor.

Diante disso, acontece no dia 18 de julho, das 19 às 21 horas, no auditório do Sicredi, em Campo Grande, o 1º Encontro de Excelência das Transportadoras, que tem a finalidade de reunir as transportadoras de MS para levar aos empresários e gestores do segmento o que há de mais inovador na área, com vistas à ampliação dos conhecimentos, aumento da visão de cenários e estímulo à mudança de atitudes.

Para tanto, o encontro, realizado pela Transportadora Kátia Locatelli, terá a palestra de Sanger Santos, especialista em transição de carreira, coach de carreira, analista comportamental e é coautor do livro Liderança com Base nas Soft Skills. Por se tratar de um setor que lida constantemente com exigências das mais diversas para transporte de cargas pessoas, o estresse, a pressão e o cumprimento dessas normas tendem a sobrecarregar gestores e colaboradores.

Aos participantes, serão apresentadas ferramentas de desenvolvimento pessoal a fim de dirimir problemas gerenciais que possam atingir a ponta da cadeia produtiva, ou seja, o transporte em das cargas, o que contribui para minimizar os riscos naturais existentes nessa atividade, além de aumentar o potencial econômico dessas empresas.

Serviço

1º Encontro de Excelência das Transportadoras

Data: 18 de julho

Horário: das 19 às 21 horas

Local: Auditório do Sicredi – Avenida Afonso Pena, 2,790, 3º andar, Centro de Campo Grande.

Para mais informações: (67) 99291-3739

