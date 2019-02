TRE fará cadastramento biométrico em 18 cidades

Da redação com assessoria

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) fará a revisão eleitoral e o cadastramento biométrico em dezoito cidades do estado.

Os trabalhos serão divididos em quatro etapas. A primeira será em Ponta Porã e Selvíria. Na cidade de fronteira com Paraguai, a revisão começa em 11/03/2019 e termina em 30/05/2019. Já em Selvíria, os trabalhos se iniciam em 18/03/2019 e terminam em 15/05/2019.

A segunda etapa abrangerá as cidades de Alcinópolis, Anaurilândia e Miranda entre os meses de abril e junho. Três Lagoas, Aral Moreira, Corumbá, Ladário, Dourados e Itaporã terão os eleitores revisados durante a terceira etapa, iniciando em junho de 2019 e terminando em março de 2020. A última etapa, entre outubro e dezembro de 2019, será realizada nas cidades de Bataguassu, Rio Verde de Mato Grosso, Chapadão do Sul, Aparecida do Taboado, Coronel Sapucaia, Antônio João e Terenos.

Somados, o eleitorado dessas localidades corresponde a 532.567 eleitores. O não comparecimento acarreta em cancelamento do título de eleitor, o que pode acarretar em prejuízos na vida civil.

