TRE-MS abre inscrições para estágio de nível superior; Saiba mais

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio de Nível Superior do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul). A iniciativa visa oferecer oportunidades de aprendizado e desenvolvimento profissional a acadêmicos de Administração, Ciências Contábeis, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Informática e Matemática.

Conforme o edital, o estágio oferece carga horária de 25 horas semanais (5h diárias), permitindo que os selecionados possam conciliar suas atividades acadêmicas com as práticas no TRE-MS. Além disso, os estagiários receberão uma bolsa-auxílio de R$ 1.020,00 e auxílio-transporte.

Os interessados podem se inscrever por meio do site oficial do TRE-MS preenchendo o formulário de inscrição com seus dados pessoais e acadêmicos até as 18h do dia 6 de setembro. Para a validação da inscrição, os acadêmicos (ou terceiros portando dados da inscrição) deverão entregar 2kg de alimentos não perecível (exceto sal e açúcar) na sede do TRE entre os dias 11 e 20 de setembro (das 13 às 17h).

Podem participar do estágio os estudantes das instituições de ensino conveniadas com o TRE-MS, a saber: UNINTER; CESUMAR, Universidade Católica Dom Bosco (UCDB); Faculdade UNIGRAN Capital; UNIDERP; Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande; Estácio de Sá; FCG e FACSUL; INSTED e IFMS.

As provas acontecem no dia 1º de outubro (domingo), às 8h, na Unigran Capital, localizada na Rua Abraão Júlio Rahe, 325, Centro.

