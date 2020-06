TRE não decide e engessa campanhas contra pandemia na capital

Um dos pilares do combate à pandemia são campanhas de conscientização, que alertem a população sobre a importância de medidas de prevenção, como higiene, distanciamento e uso de máscaras.

Com divulgações já é um “parto” a adesão aos protocolos de segurança, sem elas é mais difícil ainda. Campo Grande nesse momento está de mãos atadas, e críticas que surgiram nas redes sociais sobre a ausência de mídias contra o Coronavírus da parte da prefeitura, não é responsabilidade do município.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) está demorando, e não julga questionamento do município sobre a emergência da questão.



Como existe um calendário eleitoral em vigência, e o município cumpre com determinações da justiça eleitoral que limitam veiculações de campanhas, a prefeitura pediu autorização a justiça eleitoral de MS , que reconhecesse o caráter excepcional e a importância do fato .Ate agora porém não houve uma decisão.

A esperança dos que comandam o esforço contra a pandemia na capital, é que surja uma decisão amanhã, e a “guerra” contra o vírus, ganhe esse importante apoio, para ganhar adesão da população, após um fim de semana na qual os abusos e desrespeitos, foram comuns em todos os bairros.

Espera se, que caso o TRE se mostre sensível ao solicitado pela municipalidade, a comunicação da capital seja contundente em suas mídias , e mostre para todos , que quem não cumpre seu papel individualmente , é um aliado da epidemia.

Água com açúcar, talvez já não mais indicado nesse momento.

