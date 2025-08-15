Menu
Menu Busca sexta, 15 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Trechos da BR-163/MS terão obras e manutenção nesta sexta-feira

Intervenções incluem sistema pare-e-siga e desvios temporários em diferentes trechos da rodovia

15 agosto 2025 - 13h31Carla Andréa

Motoristas que trafegarem pela BR-163/MS nesta sexta-feira (15) devem redobrar a atenção.

A concessionária Motiva Pantanal mantém frentes de manutenção preventiva em diversos pontos da rodovia, com serviços que incluem tapa-buracos, reparos no pavimento, renovação da sinalização horizontal e limpeza de dispositivos de drenagem.

De acordo com a empresa, algumas intervenções exigem a adoção do sistema pare-e-siga ou desvios temporários, com tráfego alternado nos dois sentidos.

O objetivo é ampliar a segurança viária, melhorar a fluidez do tráfego e oferecer mais conforto aos usuários. Em caso de chuva, as atividades poderão ser suspensas por segurança.

Pontos com desvio:

São Gabriel do Oeste: entre os kms 603 e 604; no km 637

Bandeirantes: entre os kms 530 e 536; no km 577

Jaraguari / Rochedo: entre os kms 511 e 515

Campo Grande: no km 492; entre os kms 481 e 482; no km 479

Dourados: no km 259

Itaquiraí: entre os kms 200 e 198

Pontos com pare-e-siga:

Sonora: entre os kms 841 e 840

Rio Verde de MT: no km 720; entre os kms 665 e 663

São Gabriel do Oeste: no km 628 e 627

Bandeirantes: entre os kms 560 e 557

Campo Grande: entre os kms 445 e 442; entre os kms 428 e 424

Sidrolândia / Nova Alvorada do Sul: no km 418

Nova Alvorada do Sul: no km 403; entre os kms 369 e 368; no km 362

Douradina: no km 294

Caarapó: no km 222; no km 208

Juti: entre os kms 152 e 150

Itaquiraí: entre os kms 103 e 100; entre os kms 94 e 90; entre os kms 91 e 89

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Geral
Contratação sem licitação do MPMS com empresa de tecnologia chega a R$ 3,6 milhões
Idosa é indenizada em R$ 5 mil após ter nome negativado em fraude
Geral
Idosa é indenizada em R$ 5 mil após ter nome negativado em fraude
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí perde mais uma tentativa de elevar salário para R$ 35 mil
Foto: Reprodução
Geral
JD1TV: Desgovernada, caminhonete atinge 10 carros estacionados em 'voo'
Filho e pai -
Justiça
Defesa pede exame de insanidade para homem que matou o pai na Capital
Reinaldo Azambuja durante agenda em Brasília -
Política
Resolução do PL não deve afetar apoio a Riedel, costurado em acordo por Reinaldo
Governador Eduardo Riedel
Geral
JD1TV: Riedel faz balanço de Missão na Ásia
Marcelo Moura Bluma -
Política
Marcelo Bluma recorre ao TRE-MS para evitar devolução de R$ 20 mil ao Tesouro
Foto: Divulgação
Cidade
Sem acordo, MP processa proprietário por degradação de córrego em Campo Grande
Governo Federal investe R$ 900 mil em bancos de leite de Mato Grosso do Sul
Cidade
Governo Federal investe R$ 900 mil em bancos de leite de Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
Polícia Federal esteve no condomínio de luxo do Damha
Polícia
JD1TV: Investigado pela PF, morador de condomínio de luxo 'desaparece'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande