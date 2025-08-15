Trechos da BR-163/MS terão obras e manutenção nesta sexta-feira

Motoristas que trafegarem pela BR-163/MS nesta sexta-feira (15) devem redobrar a atenção.

A concessionária Motiva Pantanal mantém frentes de manutenção preventiva em diversos pontos da rodovia, com serviços que incluem tapa-buracos, reparos no pavimento, renovação da sinalização horizontal e limpeza de dispositivos de drenagem.

De acordo com a empresa, algumas intervenções exigem a adoção do sistema pare-e-siga ou desvios temporários, com tráfego alternado nos dois sentidos.

O objetivo é ampliar a segurança viária, melhorar a fluidez do tráfego e oferecer mais conforto aos usuários. Em caso de chuva, as atividades poderão ser suspensas por segurança.

Pontos com desvio:

São Gabriel do Oeste: entre os kms 603 e 604; no km 637

Bandeirantes: entre os kms 530 e 536; no km 577

Jaraguari / Rochedo: entre os kms 511 e 515

Campo Grande: no km 492; entre os kms 481 e 482; no km 479

Dourados: no km 259

Itaquiraí: entre os kms 200 e 198

Pontos com pare-e-siga:

Sonora: entre os kms 841 e 840

Rio Verde de MT: no km 720; entre os kms 665 e 663

São Gabriel do Oeste: no km 628 e 627

Bandeirantes: entre os kms 560 e 557

Campo Grande: entre os kms 445 e 442; entre os kms 428 e 424

Sidrolândia / Nova Alvorada do Sul: no km 418

Nova Alvorada do Sul: no km 403; entre os kms 369 e 368; no km 362

Douradina: no km 294

Caarapó: no km 222; no km 208

Juti: entre os kms 152 e 150

Itaquiraí: entre os kms 103 e 100; entre os kms 94 e 90; entre os kms 91 e 89

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também