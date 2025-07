Trechos da MS-306 passam por intervenções em quatro municípios nesta semana

Durante o período das intervenções da MS-306, alguns trechos poderão sofrer interdições parciais para execução de serviços de manutenção, conservação ou melhoria da infraestrutura viária.

Segundo a concessionária Way 306 alerta ainda para o atenção devido ao sistema “pare e siga” para controlar o fluxo de veículos e garantir a segurança tanto dos colaboradores quanto dos motoristas.

A divulgação do cronograma permite maior segurança no trânsito. "Manter o usuário informado é essencial, principalmente quando há intervenções que alteram o tráfego habitual. Orientamos que todos redobrem a atenção ao se aproximarem de locais sinalizados e respeitem as equipes que trabalham na pista", destaca o superintendente de engenharia da Way Brasil, Antônio Augusto Duboc Brauna.











