Três Lagoas terá voo direto para SP a partir de setembro

A partir de 6 de setembro, a cidade de Três Lagoas terá um voo direto para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A ação faz parte das estratégias da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur/MS) para a retomada do turismo, que já contribuiu para a volta de 94% da malha aérea em Mato Grosso do Sul neste período da pandemia.

Segundo Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação, esse voo conectando Três Lagoas ao principal centro emissor do país irá auxiliar no incremento do Turismo de Negócios na região da Costa Leste.

“Nossas estratégias, aliadas ao aumento da oferta de voos de companhias aéreas regionais, como a Voepass, contribuem para a melhoria da conectividade de cidades importantes como Três Lagoas. Além do voo de Dourados, que também é um importante centro do agronegócio e que já possui conexão com São Paulo, esse novo voo fomentará ainda mais a economia do estado”, ressaltou.

Os voos serão às terças-feiras às 9h40 com retorno às 11h05. Quintas-feiras às 10h30 com viagem de volta às 12h. A operação será pela companhia VOEPASS Linhas Aéreas, que também faz conexões aéreas em Dourados.

Atendendo às recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e das autoridades mundiais de saúde, as operações da empresa estão cumprindo medidas especiais de limpeza e sanitização das aeronaves e plano de organização para embarque e desembarque, além da possibilidade de check-in com bilhete eletrônico.

