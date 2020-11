Três pessoas ganham R$ 33 mil em sorteio da Nota MS Premiada

O sorteio da Nota MS Premiada no sábado (28) irá premiar três ganhadores com R$ 33 mil, sendo um de Corumbá, um de Três Lagoas e Maracaju, que juntos dividem o prêmio de R$ 100 mil enquanto outros 394 contemplados fizeram a quina e vão dividir R$ 200 mil, o equivalente a R$ 511,50 cada um.

As dezenas sorteadas foram: 02 05 10 29 34 41. Os nomes dos contemplados não podem ser veiculados na mídia, por questões de segurança, aquele que deseja verificar se foi um dos ganhadores deve entrar no site do Nota MS Premiada e inserir o CPF, ou consultar a relação de sorteados do mês que mostra apenas parte dos números do CPF dos vencedores.

Os consumidores contemplados incluíram o CPF em notas fiscais de compras ao longo de outubro e agora precisam realizar um cadastro no portal Nota MS Premiada para receber o prêmio. Nele devem constar os dados bancários e informações pessoais corretas. Isso deve ser feito dentro de um prazo de 90 dias após o 15° do sorteio. Caso não seja, o ganhador perde o direito de receber os valores.

A validação do cadastro também determina a data dos pagamentos, que acontecem nos dias 5 e 20 de cada mês. Para que pagamento seja remetido no dia 05, é necessário que até o dia 30 do mês anterior ele já esteja devidamente validado. Para que seja remetido no dia 20, é necessário que cadastro esteja validado até o dia 15, do mesmo mês.

Para mais informações acesse o site Nota MS Premiada ou ligue e envie mensagens para o telefone 3389-7801.

