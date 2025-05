Tribunal de Contas do Estado abre processo seletivo para estagiários

Para a formação de cadastro de reserva o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) abriu as inscrições para preenchimento de vagas de estágio remunerado não obrigatório para estudantes de nível superior.

Os candidatos podem se inscrever no processo seletivo entre os dias 12 e 26 de maio, exclusivamente pelo site www.superestagios.com.br para os alunos dos cursos de Direito, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Arquitetura, Administração, Engenharia de Software, Engenharia da Computação e Ciências da Computação.

Para participar, o candidato deve estar regularmente matriculado e frequentando do primeiro ao último semestre do curso superior. Estudantes de cursos com duração inferior a seis semestres não poderão se inscrever.

O estágio não gera vínculo empregatício com o TCE-MS. A participação será formalizada por meio de termo de compromisso assinado entre o estudante, a instituição de ensino e o Tribunal.

O acompanhamento das etapas do processo seletivo deverá ser feito exclusivamente por meio dos editais e avisos publicados no site da Super Estágios .

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também