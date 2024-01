Tribunal de Justiça de MS divulga concurso com 860 vagas

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul divulgou a abertura do concurso com 860 vagas para a formação de cadastro de reserva (CR) para cargos de nível técnico superior.

O prazo de validade do Concurso será de 2 anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério do TJMS. Para o cargo público efetivo o vencimento é de R$ 7.148,63

São 500 vagas para os cargos de analista judiciário, área fim e meio. Já para os cargos técnico de nível superior, as vagas são destinadas para analista de sistemas computacionais, que abrange profissionais como analista de sistemas, analista de suporte de T.I, Web designer e analista de banco de dados.

Outras vagas são para: analista técnico contábil, antropólogo, arquiteto, arquivista, assistente social, bibliotecário, engenheiro civil, engenheiro eletricista, estatístico, médico, jornalista, nutricionista, odontólogo e psicólogo.

As inscrições para o Concurso Público estarão abertas a partir das 16h do dia 5 de fevereiro de 2024 até as 16h do dia 18 de março, de acordo com o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul através do endereço eletrônico https://conhecimento.fgv. br/concursos/tjms24

A taxa de inscrição é de R$ 150. Somente haverá isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição para os candidatos desempregados e carentes, aqueles que realizaram doação de sangue, doação de medula óssea, os que foram convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral de MS ou os jurados que compuseram o Conselho de Sentença nas Varas do Tribunal do Júri de MS.

A isenção poderá ser solicitada no período entre 16h do dia 5 de fevereiro e 16h do dia 7 de fevereiro de 2024, no momento da inscrição.

Das vagas, 5% serão reservadas aos candidatos com deficiência, 20% serão reservadas aos candidatos que se auto declararem negros (pretos ou pardos) e 3% serão reservadas para aos candidatos que se auto declararem indígenas na forma da Lei Estadual nº 3.181/2006 e Decreto Estadual nº 15.788/2021, com alterações dada pelo Decreto Estadual nº 16.022/2022.

O Concurso será executado sob a responsabilidade da Fundação Getulio Vargas, doravante denominada FGV

Provas

As provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório do Concurso Público serão realizadas em Campo Grande na data prevista do dia 12 de maio de 2024 em etapa única.

Os resultados serão divulgados no endereço eletrônico: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ tjms24 .

Os locais para realização da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico na data prevista de 6 de maio de 2024, após às 16h.

Confira o edital publicado no Diário da Justiça n°5334 desta quarta-feira (31), no link .

