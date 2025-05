Tribunal de Justiça dobra número de resíduos reciclados e atinge 47 toneladas em 2024

No mês de maio é comemorado o Dia Internacional da Reciclagem, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), informa o aumento nos processos de reciclagem impulsionado pela campanha "Justiça Consciente".

A reciclagem é fundamental para a preservação do meio ambiente, uma vez que contribui para a redução do consumo de recursos naturais, a diminuição da poluição e a redução dos resíduos sólidos e os materiais que iriam para os aterros sanitários, retornam para a cadeia produtiva como matéria prima.

Em 2024 o TJMS destinou 47.907,24kg de materiais para a reciclagem (entre papel, plástico, metal, vidro e coleta geral), o número é o dobro do registrado em 2023, quando foram 23.362,45kg. A ampliação desses dados é fruto de uma atuação em conjunto de diversos setores do órgão nas boas práticas e preocupação do Tribunal de Justiça com a sustentabilidade.

O avanço foi impulsionado pela campanha "Justiça Consciente", que tem como objetivo mobilizar e conscientizar magistrados, servidores e colaboradores sobre temas fundamentais relacionados à sustentabilidade, acessibilidade e inclusão, e também pelo Plano de Logística Sustentável, que estabelece metas para o desempenho dos indicadores socioambientais do Tribunal.

