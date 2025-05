Tribunal de Justiça homenageia famílias formadas por adoção com exposição no Bosque

O Shopping Bosque dos Ipês recebe na próxima terça-feira (20), a exposição, “Nasce uma família, a história continua...”, realizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul a partir das 17 horas. O evento traz a mostra de famílias formadas a partir da adoção.

A exposição ficará aberta ao público até o dia 27 de maio, podendo ser visitada durante o horário de funcionamento do shopping e marca o mês do Dia Nacional da Adoção, celebrado em 25 de maio.

A iniciativa teve início em 2019, e dessa vez trará sete totens com fotos, sendo seis de famílias que participaram da primeira mostra e cinco novas, trazendo à tona suas histórias de amor e resiliência. Cada totem conta com um QR Code que remete a vídeos produzidos pela Secretaria de Comunicação do TJMS, oferecendo ao público uma visão mais íntima do cotidiano dessas famílias.

Idealizada pela Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ) e sob a responsabilidade da desembargadora Elizabete Anache, a exposição traz reflexões sobre o direito à convivência familiar.

Os fotógrafos envolvidos, incluindo Alexis Prappas, Aniela Paes, Antônio Arguello, Beatriz Terra, Beto Nascimento e Fabrinny Piell, trazem uma perspectiva única, capturando a essência das famílias que tiveram suas vidas transformadas pela adoção.

"Os índices de violações aos direitos das crianças e adolescentes no Brasil são alarmantes, e a exposição pretende, de maneira leve e afetuosa, contribuir para a mudança da cultura de adoção no país, enfatizando que a adoção é uma forma poderosa de amor que vai além dos laços de sangue", destaca o Tribunal.

O TJMS convida todos a prestigiar a exposição e a refletir sobre a importância da convivência familiar e do amor que une as famílias adotivas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também