Tribunal de Justiça realiza leilão de joias de R$ 500 a R$ 1.420

O leilão eletrônico de joias que vai até dia 8 de agosto, tem cinco lotes formados por anéis, correntes, pingentes e pulseira, com lances que variam de R$ 500,00 a R$ 1.420,00.

Para ver as joias, basta acessar o site www.casadeleiloes.com.br . Os lances serão on-line, conforme edital 051/2023 publicado pelo Diário da Justiça.

Encerrado o leilão, será considerado vencedor o maior lance recebido nas condições dispostas no edital, devendo o arrematante efetuar o pagamento até 48 horas contadas do primeiro dia útil subsequente ao encerramento do certame, mediante pagamento de boleto bancário, emitido pela Caixa Econômica Federal, tendo como favorecido o TJMS, acrescido de 5% de comissão do leiloeiro.

O objeto arrematado será entregue pelo leiloeiro ao arrematante ou procurador após a comprovação dos pagamentos e assinatura da Carta de Arrematação.

O arrematante terá até cinco dias úteis, a contar da data do início da entrega dos bens, para efetuar a retirada/remoção do lote arrematado de seu local de armazenamento.

Importante ressaltar que, como o leilão consiste em modalidade de licitação, eximindo as responsabilidades dos órgãos vinculados, por defeitos ou vícios ocultos que possam existir em relação aos bens levados a leilão,

