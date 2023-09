TCE lança concurso com salário de R$ 37.589 mensais por 30h semanais

Sarah Chaves, com informações do TCE-MS

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul(TCE), divulgou edital do concurso público para o preenchimento de três vagas do cargo de Procurador de Contas Substituto do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

O subsídio inicial para o Procurador de Contas Substituto é de R$ 37.589 para carga horária de 30h semanais. Conforme o edital, são requisitos para preencher a vaga: Diploma devidamente registrado, de conclusão de graduação em Direito, e no mínimo três anos de efetivo exercício de atividade jurídica.

As inscrições poderão ser feitas a partir da próxima quinta-feira (14/09) até às 18h do dia 3/10 no endereço https://www.cebraspe.org.br/concursos/.

As provas serão realizadas em seis fases: prova escrita objetiva; prova escrita discursiva; prova oral; investigação social; avaliação de sanidade física e mental e avaliação de títulos. As provas escritas, objetivas e discursivas, serão realizadas no dia 3 de dezembro de 2023, em Campo Grande.

Acesse o edital completo do concurso aqui .

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também