Trilha de Orientação ao Consumidor acontece nesta quarta na Capital

A segunda edição da "Trilha de Orientação ao Consumidor de MS" acontece nesta quarta-feira (10), a ação do Procon-MS (Secretaria Executiva de Defesa e Orientação do Consumidor), reúne parceiros que devem percorrer pontos com alto fluxo de consumidores na Capital orientando e tirando dúvidas.

O principal objetivo da trilha é levar autoridades e equipes técnicas ao encontro dos consumidores em Campo Grande, que com a proximidade do Dia das Mães, aumenta o fluxo na região central.

Na primeira edição, no mês de março, mais de 500 pessoas foram abordadas pelas equipes. Agora, a ação pretende levar temas como a orientação estão a educação para o consumo consciente; canais de acesso aos serviços de apoio e defesa do consumidor; como funcionam os órgãos de defesa do consumidor; prevenção do superendividamento; alertas sobre golpes em empréstimos consignados e dúvidas gerais.

O roteiro de visitação prevê a abertura da trilha, às 9h, no Shopping Pátio Central (centro da Capital); a partir das 10h a trilha acontece no Shopping Norte Sul; às 14h no Shopping Campo Grande e a partir das 15h30 no Shopping Bosque dos Ipês.

