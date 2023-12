TRT 24ª firma contrato de R$ 120 milhões para serviços médicos a magistrados e servidores

A Justiça do Trabalho em Mato Grosso do Sul, representada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT24), formalizou um contrato de R$ 120.213.279,00 (valor global) com a Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico, conforme divulgado no Diário Oficial da União.

O contrato estabelece a prestação de serviços de assistência médico-ambulatorial e hospitalar, incluindo obstetrícia, com alcance nacional. Destinado a magistrados e servidores, ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes.

O extrato do contrato revela que a Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico oferecerá serviços com coparticipação de 50% no valor das consultas, além de incluir transporte médico aéreo quando necessário. A vigência do contrato será de 5 (cinco) anos, iniciando em 1º de janeiro de 2024.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também