TSE anuncia que mais de 80% das novas urnas já foram entregues aos TREs

A produção das urnas eletrônicas modelo 2022 (UE2022) destinadas às Eleições Municipais de 2024 está em pleno andamento, conforme informações da Positivo Tecnologia, vencedora da licitação de 2021. Até o momento, 178.045 unidades, correspondendo a 80,93% do total de 219.998 equipamentos contratados, foram concluídas.

A empresa já entregou 177.815 urnas (80,83%) aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). A previsão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é de que a produção total seja finalizada até o mês de fevereiro.

O avanço do projeto de renovação do parque de urnas da Justiça Eleitoral, segundo o TSE, traz benefícios diretos ao eleitorado. Nas Eleições de 2024, os cidadãos terão a oportunidade de escolher seus representantes para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador por meio de urnas mais modernas e significativamente mais rápidas que o modelo de 2015.

O modelo 2022 apresenta diversas inovações tecnológicas, sendo descrito como moderno, ágil, seguro e ergonômico. Equiparadas à urna eletrônica de 2020, as novas urnas possuem um processador mais potente, tornando-as 18 vezes mais velozes que o modelo anterior.

Além disso, destacam-se pelo perímetro criptográfico certificado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil) e pelo mecanismo de criptografia aprimorado, utilizando o algoritmo criptográfico do tipo E521 (ou EdDSA), reconhecido internacionalmente como um dos mais avançados.

