Geral

Tumor de 11 kg é retirado de paciente em cirurgia de alta complexidade na fronteira

A paciente está em recuperação estável e sob os cuidados da equipe hospitalar

18 outubro 2025 - 19h10Sarah Chaves, com Ponta Porã News

Uma mulher de 56 anos, residente em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, passou por uma cirurgia de alta complexidade para a retirada de um tumor ovariano gigante, com aproximadamente 11 quilos. O procedimento foi realizado com sucesso por uma equipe multidisciplinar do Hospital Regional da cidade.

A paciente procurou atendimento após cinco meses de crescimento abdominal progressivo. A investigação médica revelou uma grande massa cística no ovário, exigindo intervenção cirúrgica imediata.

Segundo os profissionais envolvidos, tumores ovarianos podem se originar de diferentes tipos de células, como epiteliais  os mais comuns , germinativas e estromais. O tratamento e o prognóstico variam conforme as características da massa, podendo ser benignos ou malignos, especialmente no caso dos epiteliais.

A cirurgia foi conduzida pelas oncologistas Dra. Micheli Solís e Dra. Laura Rojas, com apoio da anestesista Dra. Larissa Mora, da enfermeira Mirian Maldonado e de médicos residentes. A paciente está em recuperação estável e sob os cuidados da equipe hospitalar.

A atuação conjunta reforça a capacidade de resposta da saúde pública na região de fronteira, destacando o preparo técnico para casos de alta complexidade.

