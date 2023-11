Turismo de observação de aves em MS é discutido durante evento no Pantanal

Entre os dias 4 a 8 de novembro, um grupo de organizadores de eventos e articuladores da observação de aves no Brasil se reuniu em uma viagem ao longo do Rio Paraguai, para observar aves e discutir essa atividade, tanto no estado quanto no Brasil, e destacaram sua importância para a conservação socioambiental e para o turismo.

O evento em questão foi o “Aviturismo: um horizonte de eventos”, o primeiro Evento Fluvial de Observação de Aves no Brasil.

O presidente da Fundação de Turismo de Mato Groso do Sul (FundturMS), Bruno Wendling, apontou para o potencial dessa atividade em Mato Grosso do Sul. “Estou aqui na WTM, em Londres, enquanto o evento acontece em Corumbá e vejo como é impressionante o potencial da observação de aves para o turismo. Aqui na Europa, onde a prática já é mais difundida, a gente vê o valor que isso tem dentro do turismo de natureza”, contou.

A FundturMS, junto com a Joicetur, Avistar Brasil, Instituto Homem Pantaneiro e da Icterus Ecoturismo, deram apoio ao encontro, que foi idealizado e coordenado pelo Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo.

Simone Mamede, diretora do Instituto e coordenadora do Avistar MS (Encontro de Observadores de Aves do MS), explicou que o evento permitiu aos participantes uma “experiência imersiva no Pantanal com sua abundância de aves e outros animais, plantas e pessoas, além de proporcionar um amplo planejamento de prospecção de futuro para o Aviturismo no Brasil”

Ela ainda destaca que o encontro foi um sucesso, e que o saldo positivo “é observado no resultado do evento, como a previsão de articulação política efetiva com o Ministério do Turismo, a realização de um evento trinacional que reúne o Brasil com países irmãos como Paraguai e Bolívia, além do fortalecimento de uma rede de atores que atuam na promoção de eventos em observação de aves no território brasileiro. A ação se reverberará, ainda mais, por todo o país e América do Sul”.

Deixe seu Comentário

Leia Também