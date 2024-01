Nordeste foi o destino "queridinho" do campo-grandense em 2023, apontam dados

Campo Grande é conhecida por sua beleza natural, pluralidade cultural e por sua alta arborização, que já tendeu o prêmio de Cidade Árvore do Mundo à Capital , porém, isso não significa que o campo-grandense se prendeu à Cidade Morena durante 2023.

Segundo dados cedidos ao JD1 pela empresa de turismo CVC e pela companhia aérea Latam, o campo-grandense tem um grande leque de destinos durante suas viagens, mas dá preferência para algumas regiões durante suas “saidinhas” da Capital.

Segundo a CVC, empresa que está no ramo de planejamento de turismo há mais de 50 anos, os destinos mais procurados, partido de Campo Grande, são Porto Seguro, na Bahia, e Maceió, em Alagoas, com a região Nordeste sendo a “queridinha” como destino final.

O turista campo-grandense também apresentou um interesse crescente na região Sul brasileira. As cidades de Balneário Camboriú e Florianópolis, ambas de Santa Catarina, e Gramado, no Rio Grande do Sul, foram as que mais representaram um crescimento de procura na região.

Cultulrado, o campo-grandense também deixou o Brasil, com a cidade de Punta Cana, na República Dominicana, apresentando um aumento em demanda de viagens. Lisboa, a capital de Portugal, e França, capital de Paris, também figuraram entre os destinos internacionais mais procurados em 2023. A venda de cruzeiros marítimos também aumentou no último ano.

Já segundo a Latam, maior empresa aérea da América Latina, o campo-grandense também teve outra região, além do Nordeste, se destacando como favorita: a Sudeste, que abriga cidades de alta procura pelo morador da Cidade Morena, como São Paulo e Rio de Janeiro. Outro destaque foi Brasília, sede do Distrito Federal.

A companhia aérea aponta que, no período de 2023, São Paulo foi o Estado com maior público de viajantes campo-grandenses, com uma média de estadia de quatro dias.

Aproximadamente 80% dos passageiros registrados pela Latam viajaram à lazer. No caso dos clientes da CVC, maior parte de seus passageiros foram famílias ou casais, que se planejaram com certa antecedência para a viagem, algo que vem se tornando tendência no setor.

Alta nas viagens ocorre após o fim da pandemia

Esse alto fluxo de viajantes e turistas é reflexo da retomada das viagens aéreas, que segundo dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo, chegaram em níveis pré-pandemia (2019) no ano passado .

Dados do Boletim Braztoa, da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, também apontaram para uma tendência de aumento no volume de vendas das operadoras do setor durante o final de 2023 .

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também