Pedro Molina, com informações do g1

A fisioterapeuta Flávia Rezende, de 45 anos, morreu durante um voo para Tóquio, no Japão, na terça-feira (12), e segundo familiares, a causa da morte foi uma embolia pulmonar durante a viagem.

Flávia partiu do aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, para Tóquio, uma viagem que tem mais de 30 horas de duração, e ainda durante o voo, começou a passar. Ela chegou a ser socorrida ainda dentro da aeronave, mas acabou não resistindo e faleceu.

Segundo o g1, a família da fisioterapeuta ainda está tentando resolver questões sobre o translado do corpo. Não se tem informações sobre quando o corpo da turista brasileira deixará o Japão.

A causa da embolia pulmonar que matou Flávia é a trombose venosa profunda, que ocorre quando se tem má circulação sanguínea. Ficar muitas horas sentado, como é o caso em viagens de longa duração, pode causar uma embolia, tenha a pessoa fatores de risco ou não.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também