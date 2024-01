Turista norte-americana é resgatada de cárcere privado em casa de luxo no Rio

Uma turista estadunidense, que não teve sua identidade revelada, foi resgatada de uma situação de cárcere privado, nesta terça-feira (2), em uma casa de luxo localizada na Estrada do Joá, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A mulher veio ao Brasil para celebrar o Ano Novo, porém, não conseguiu retornar aos Estados Unidos após ser agredida por um homem, que a manteve em cárcere privado na residência e até mesmo chegou a esconder o passaporte da turista.

Segundo o g1, a vítima, sem poder falar ao telefone, entrou em contato com sua irmã, que mora nos EUA, por meio de mensagens de texto, onde pediu socorro.

Após ficar ciente da situação, o Consulado dos Estados Unidos entrou em contato com o Batalhão de Polícia Turística (BPTur), que retirou a vítima da casa do suspeito. O 31º Batalhão da Polícia Militar do Rio ajudou na ação.

A mulher foi encaminhada pelos agentes da BPTur para uma clínica, onde foi confirmada as agressões. O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia de Atendimento ao Turista.

