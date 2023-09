Turistas brasileiros não precisarão apresentar passaporte em visitas ao Japão

Começando no dia 30 de setembro, todos os turistas brasileiros que visitarem o Japão não precisarão mais apresentar visto ao entrar no país. A medida foi oficializada em uma comunicação diplomática publicada na edição desta segunda-feira (11) do Diário Oficial da União.

A isenção é válida para brasileiros que decidirem ficar no país por até 90 dias. Quem decidir ir até o Japão em busca de emprego, profissão ou outra ocupação ainda são obrigados a apresentar o documento.

Seguindo o princípio de reciprocidade do Itamaraty, o acordo é recíproco, ou seja, turistas japoneses também não precisam apresentar visto para entrar no Brasil.

A medida tem validade até setembro de 2026, porém, pode ser prorrogada.

