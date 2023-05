Turistas da Austrália, Canadá, EUA e Japão precisarão de visto a partir de outubro

O presidente Lula (PT) assinou nesta quarta-feira (3) a portaria que determina a retomada da exigência de visto para turistas originários da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão. A medida já havia sido anunciada pelo governo em março.

A volta da exigência do documento ocorre por um pedido do próprio presidente e se baseia no princípio de reciprocidade, ou seja, isenta a necessidade de visto à países que fazem o mesmo, que não é caso dos países afetados pela portaria.

A isenção unilateral foi concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ainda em 2019.

O Itamaraty afirmou, por meio de nota, que “o Brasil não concede isenção unilateral de vistos de visita, sem reciprocidade, a outros países”, e que “o governo brasileiro estará pronto a seguir negociando, com os quatro mencionados países, acordos de isenção de vistos em bases recíprocas”.

A medida começa a valer a partir de 1º de outubro deste ano.

