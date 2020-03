TVE digital aumenta alcance

Saiba Mais Cultura Confira a Programação Especial 2020 da TVE Cultura MS

Uma das metas do Planejamento Estratégico do Governo é a interiorização do sistema digital da TVE Cultura. Com o objetivo de alcançar 22 municípios de Mato Grosso do Sul, de imediato cinco municípios passarão a receber os sinais da emissora a partir desta terça-feira (10). Rio Verde, Bela Vista, Miranda, Fátima do Sul e Pedro Gomes são eles.

O plano de expansão levará os sinais digitais da TVE Cultura, a 4ª emissora em audiência no Estado, com a melhor programação infantil e produção regional, para 70% da população do Estado num primeiro momento e aos 79 municípios na etapa final. Assim, o maior programa de investimentos em obras da história de Mato Grosso do Sul, que está sendo lançado pelo governador Reinaldo Azambuja, além de infraestrutura e medidas de indução ao desenvolvimento, também contempla ações na saúde, educação e cultura, com reforma de teatros e a expansão da TVE Digital.

O projeto de interiorização se iniciou ainda no primeiro governo de Reinaldo Azambuja, quando ele ocupava a chefia da Casa Civil, pasta na qual estava vinculada a Fundação Estadual Jornalista Luis Chagas de Rádio e TV Educativa (Fertel).

O jornalista Bosco Martins, diretor-presidente da Fertel, assegurou que a TVE Cultura já obteve do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações à homologação de todos os canais digitais nos municípios dentro do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T). De acordo com Bosco, nos municípios já estão instalados os transmissores e os abrigos dos equipamentos, seguindo as normas técnicas e de regulação.

O cronograma de expansão segue com as estações de Bonito e Maracaju, na terceira etapa; Antônio João e Bodoquena, quarta etapa; Coxim, Rio Negro e São Gabriel do Oeste, na quinta etapa, Anaurilândia, Ivinhema e Glória de Dourados, sexta etapa; e, na sétima etapa, os canais de Naviraí, Iguatemi, Eldorado e Sete Quedas.

A expansão do sistema digital da TVE Cultura inclui, também, a transmissão da TV Assembleia em acordo assinado com o presidente deputado Paulo Corrêa o que vai permitir levar à população nos quatro cantos do Estado informações sobre o processo legislativo.

De acordo com a Fertel, o Governo do Estado está investindo tanto nos avanços tecnológicos quanto na qualificação e ampliação da programação e a TVE Cultura, com sua estrutura modernizada, vem estabelecendo parceria com outros canais públicos, como a TV Assembleia, disponibilizando a população a cobertura dos trabalhos parlamentares e informações do processo legislativo e de utilidade pública.

Eduardo Riedel, secretário de Governo e Gestão Estratégica, destacou que a outorga do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações à Fertel permite que futuramente a TVE Cultura amplie a dinâmica de transmissão por meio da multiprogramação. ‘’Dando condições, por exemplo, de ativar um canal de Educação a Distância e de formação continuada, o que seria um grande avanço para a política de ensino em Mato Grosso do Sul”, declarou.

Saiba Mais Cultura Confira a Programação Especial 2020 da TVE Cultura MS

Deixe seu Comentário

Leia Também