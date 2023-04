Twitter diz que fotos de assassinos escolares não viola termos de uso

A advogada do Twitter Brasil, Adela Goberna, se reuniu nesta segunda-feira (10) com autoridades brasileiras e representantes de outras redes sociais no Ministério da Justiça para discutir o incentivo à massacres nas redes sociais. A informação é do g1 e da Folha.

No entanto, a equipe brasileira foi pega de surpresa com o posicionamento da empresa, que um perfil com fotos de assassinos de crianças, responsáveis por massacres escolares, não violam os termos de uso da plataforma e que não se trata de apologia ao crime.

Segundo relatos, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, se opôs à fala da empresa e afirmou que os termos de uso não se sobrepõem à Constituição e às leis, e que não ficam acima da vida de crianças e adolescentes.

Além do Twitter, participaram da reunião os representantes legais do YouTube, Meta, Twitter, Kwai, TikTok, WhatsApp e Google.

O JD1 tentou entrar em contato com o Twitter, porém, recebeu como resposta um emoji de cocô.

