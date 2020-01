Twitter permitirá que usuários escolham quem poderá responder aos tuítes

Priscilla Porangaba, com informações do Techtudo

O Twitter vai começar a testar, em breve, uma nova ferramenta que permitirá ao usuário controlar quem pode responder às suas postagens. A novidade foi anunciada pela diretora de gerenciamento de produtos da plataforma Suzanne Xie, nesta quarta-feira (8), durante evento na CES 2020.

A capacidade de limitar as respostas aos tweets é uma das apostas do Twitter para combater as frequentes situações de abuso e assédio na rede social, dando ao usuário o poder de definir quem participará da conversa, evitando a intromissão de pessoas não convidadas.

De acordo com o Mashable, será possível escolher, antes de enviar a mensagem, quem tem permissão para responder às suas postagens a partir das seguintes opções: todos, apenas seus seguidores, apenas as contas mencionadas na postagem ou ninguém. O tweet ainda ficará visível para todos se a conta for pública, mas apenas o público selecionado poderá responder.

Ainda conforme a publicação, o novo recurso do Twitter será testado com um grupo limitado de usuários ao longo deste ano, antes de ser disponibilizado para toda a base. Atualmente, a melhor maneira de evitar interações indesejadas é tornando a sua conta privada, restringindo as respostas apenas aos que te seguem.

Outras novidades

O Twitter terá outras novidades em breve, além das opções para controlar quem pode responder às suas postagens. Uma delas é a visualização das conversas ao estilo de “árvore", comum em outros serviços, que facilita encontrar determinadas respostas e usuários em meio a muitas mensagens.

Segundo o The Verge, esta funcionalidade já foi testada no app beta da rede social e será liberada para todos nos próximos meses.

Também estão previstas melhorias nas listas do Twitter, com a possibilidade de personalizar a exibição delas e a criação de telas para facilitar a localização de conteúdos úteis.

