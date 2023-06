Ubirajara jubatus retorna ao Brasil após ser levado irregularmente para a Alemanha

O fóssil Ubirajara jubatus, de 110 milhões de ano, retornou ao seu país de origem, o Brasil, após ser levado irregularmente para a Alemanha em meados de 1990. A informação foi confirmada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

“O fóssil Ubirajara jubatus, primeiro dinossauro não-aviário com estruturas semelhantes a penas encontrado na América do Sul, retornou ao Brasil neste domingo (4) e foi levado para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em Brasília”, afirmou a pasta em seu site oficial.

O Ubirajara jubatus chegou ao Brasil junto de uma comitiva do governo alemão.

Com a chegada, o fóssil agora será levado Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens do Ceará, onde será integrado ao acervo da instituição.

"O MCTI não poupou esforços para viabilizar o retorno do Ubirajara. Entretanto, sem a mobilização da comunidade científica brasileira, não seríamos bem-sucedidos. O governo alemão foi sensível ao nosso pleito e, todos juntos, alcançamos essa vitória”, afirmou o secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, Inácio Arruda, em nota.

Polêmica

Em 2020, o nome do fóssil virou alvo de polêmica após uma revista científica descreveu a nova espécie, encontrada nos anos 1990, por pesquisadores estrangeiros no Ceará e levada para ser estudada na Alemanha logo em seguida.

A pesquisa apontou que nenhum pesquisador brasileiro trabalhou no estudo, apontando que o fóssil saiu de maneira irregular do país.

Cientistas brasileiros iniciaram então uma campanha nas redes sociais, onde pediam a devolução do exemplar ao seu país de origem.

