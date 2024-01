UEMS abre inscrição para quatro cursos de idiomas

O Núcleo de Ensino de Línguas (NEL), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para os cursos de Espanhol, Francês, Inglês e Libras, nas modalidades on-line e presencial, em Campo Grande.

Com vagas limitadas, as inscrições podem ser feitas até dia 16 de fevereiro, conforme a turma escolhida através do portal, na aba "Cursos e horários". O início das aulas está previsto para começar dia 9 de março e o valor de cada curso é pago semestralmente (R$395,00 para o público geral e R$295,00 para o público UEMS).

