UFMS é destaque em sustentabilidade durante Conferência em Dubai

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), em Dubai, o UI GreenMetric World University Ranking anunciou a lista das universidades mais sustentáveis de 2023 e a UFMS foi destaque. Entre as 1.183 universidades participantes, de 85 países diferentes, a Instituição atingiu a 74ª posição na classificação geral. Entre as brasileiras, a UFMS ocupa o 5º lugar e é líder no Mato Grosso do Sul e no Centro-Oeste. A Instituição ainda ficou na 26ª posição no ranking das 50 melhores universidades com menos de 50 anos.

A classificação é feita a partir de indicadores, como o tamanho da universidade, espaço disponível de área verde, o consumo de eletricidade em relação à pegada de carbono, programas e tratamentos de resíduos, quantidade de água consumida, políticas de transporte para reduzir o número de veículos particulares, além de cursos, pesquisas e publicações relacionados à sustentabilidade.

O diretor de Desenvolvimento Sustentável (Dides), Leonardo Chaves de Carvalho, que estava presente na COP28, explica que o ranqueamento serve como parâmetro para auxiliar na gestão universitária sustentável. As instituições precisam comprovar a realização de ações dentro de um período de tempo avaliado. “Com base nesses indicadores, é possível verificar em quais temas a Universidade está bem e em quais deve olhar com mais atenção”.

A diretora de Avaliação Institucional Caroline Pauletto Spanhol reforça que a participação nos rankings em geral, auxiliam a UFMS em termos de visibilidade e de reputação, sinalizando para a sociedade o compromisso da Instituição com as questões ligadas à sustentabilidade e à responsabilidade social e ambiental, o que leva ao aumento da procura de novos estudantes, novos pesquisadores e parceiros que compartilham das mesmas iniciativas.

“Nós comemoramos os resultados e os avanços da UFMS nos ranqueamentos universitários, e essa melhora no desempenho da Instituição é resultado da política de sustentabilidade, mas não somente ela, mas também do engajamento, seja por parte dos estudantes, dos servidores ou da nossa gestão, que auxiliam na construção de uma Universidade mais responsável em termos ambientais e sociais. Essa é a recompensa dos investimentos e do engajamento que todos têm demonstrado nessa temática”.

Criado em 2010 pela Universitas Indonesia, o UI GreenMetric é um ranqueamento internacional anual que mede o desempenho de sustentabilidade de universidades do mundo todo. São utilizados 39 indicadores, divididos em 6 critérios, que classifica as instituições a partir de uma pontuação numérica, dessa forma, as comparações podem ser feitas com base nos critérios do compromisso em abordar as questões sustentáveis e de impacto ambiental. Na primeira edição, o ranking analisou 96 universidades e desde então o número cresceu, chegando a 1.183 neste ano.

